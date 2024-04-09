AK Parti'nin programı belli oldu! Yedi parti ile bayramlaşacak

AK Parti’nin bayramlaşma programı bir kabul ve iki ziyaret olmak üzere üç heyet tarafından yapılacak. Terör ile arasına mesafe koymadığından dolayı DEM Parti ne ziyaret edilecek ne de kabul edilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Ramazan Bayramı’nda AK Parti’nin siyasi partilerle ziyaret programı belli oldu. Program, bir kabul ve iki ziyaret heyeti olmak üzere üç heyet tarafından yapılacak. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştirecek programda AK Parti; CHP, MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, BBP, DP ve İyi Parti ile bayramlaşacak.

AK Parti, terör ile arasına mesafe koymadığından dolayı DEM Parti ile uzun bir süredir bayramlaşmıyor. Bu tavır bu bayramda da korunacak ve DEM Parti ne ziyaret edilecek ne de kabul edilecek.

Kabul heyetinde, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara yer alacak. Ziyaret heyetlerine ise MKYK üyesi Hasan Sert ile Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlık edecek. Kabul ve ziyaret aynı saatlerde gerçekleştirilecek. Kabul heyetinde dört kişi ziyaret heyetlerinde ise üçer parti üyesi olacak.

CUMHURBAŞKANI DİNLENECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. 10 ay içinde üç seçim atlatan ve onlarca miting yapan Erdoğan’ın daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da Marmaris’te geçirmesi beklenirken, Erdoğan’ın bayram namazını ise yine Okluk Millet Camii’nde kılması tahmin ediliyor.