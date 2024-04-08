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Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü. Filistin için daha fazla birliktelik sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Veliaht Prens El Suud’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Veliaht Prens El Suud’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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