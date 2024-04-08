Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Erdoğan YSK'nın kararının ardından Hataylılara seslendi: Hatay'a hizmetlerimizi artıracağız

Erdoğan YSK'nın kararının ardından Hataylılara seslendi: Hatay'a hizmetlerimizi artıracağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan YSK&#039;nın kararının ardından Hataylılara seslendi: Hatay&#039;a hizmetlerimizi artıracağız

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetti. Hatay'da AK Partili Mehmet Öntürk'ün zaferinin kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslenen Erdoğan, "Hatay'a hizmetlerimizi artıracağız" dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinde Hatay'da Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk sandıktan zaferle çıkmış ve geçtiğimiz günlerde mazbatasını almıştı. Sandık sonuçlarına itiraz eden CHP'nin seçimlerin yenilenmesi talebi, YSK tarafından reddedildi. Hatay'da AK Partili Mehmet Öntürk'ün zaferinin kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aradığı Cumhurbaşkanı,  Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün malum Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malum tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz."

Hepsinden öte Hatay'ın bu talihsiz deprem olayından sıkıntılarını da bir an önce aşmanın gayreti içerisinde olacağız ve bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bayramdan sonra inşallah şahsım da heyetimle beraber bir Hatay ziyareti yapacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'mızın da ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024'ün ilk güneş tutulması yaşandı! Tüm dünya o anlara kilitlendi - Gündem2024'ün ilk güneş tutulmasıMalatya ve Hakkari'de sağanak yağış etkili oldu! Yollar göle döndü, evleri su bastı - GündemMalatya ve Hakkari sağanak yağışa teslim oldu!Malatya'da iftar saati korkutan deprem! Kandilli ve AFAD peş peşe duyurdu - GündemMalatya'da iftar saati korkutan depremÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız" - GündemÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız"İyi Parti'de Meral Akşener sonrası için adaylık yarışı! Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı - GündemAğıralioğlu kararını açıkladı!Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta öldürdü - GündemHamile kardeşini sokak ortasında katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...