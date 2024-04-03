İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı! MHP 5 ili kaybetti 4 yeni il kazandı

AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı! MHP 5 ili kaybetti 4 yeni il kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti, CHP ve DEM&#039;den belediye aldı! MHP 5 ili kaybetti 4 yeni il kazandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP 7 ilde oy oranını arttırdı, 8 ilde de oy oranını düşürdü. Son seçimde AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı, işte detaylar...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ  - 2019 yerel seçimlerinde bir büyükşehir 10 il belediyesi kazanan MHP, bu seçimlerde Osmaniye, Karaman, Erzincan ve Çankırı’da mevcut yönetimini korurken, Manisa, Amasya, Bartın, Kastamonu ve Kütahya’yı CHP’ye Bayburt ve Karabük’ü ise ittifak ortağı AK Parti’ye kaptırdı.

Yönetimi AK Parti’de olan Tokat ve Gümüşhane’yi bu seçimlerde kazanan MHP, CHP’den Kırklareli’yi, DEM Parti’den ise Kars’ı aldı. Böylece MHP, 8 il belediyesi ile 228 ilçe ve belde belediyesi kazandı.

AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı! MHP 5 ili kaybetti 4 yeni il kazandı - 1. Resim

MHP’den Tokat Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu “Rahmetli babamın izinde olacağım. Tokat, Türkiye’ye örnek bir il olacak” dedi.

MHP oy oranını en çok Çankırı, Tokat, Kars, Karaman, Erzincan, Yozgat ve Gümüşhane’de artırdı. Oy oranının en çok azaldığı iller ise Iğdır, Elâzığ, Bingöl, Düzce, Kırşehir, Rize, Kastamonu ve Isparta oldu. Öte yandan, MHP Muş’un Hasköy, Bingöl’ün Adaklı, Erzurum’un İspir ve Olur, Şanlıurfa’nın Harran, Gaziantep’in Araban, Bayburt’un Aydıntepe, Elâzığ’ın Baskil ve Keban, Malatya’nın Kuluncak, Kilis’in Musabeyli ve Hatay’ın Belen ilçesinde seçimleri kazandı.         

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP, İstanbul’u DEM ile yönetecek - GündemCHP, İstanbul’u DEM ile yönetecekTükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü! Van büyükşehir el değiştirdi - GündemTükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü!Siirt'te ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi - GündemSiirt'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiTek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı  - GündemTek vaatle muhtar oldu! Dürüstlük kazandı Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı - GündemDiskoda kaçak inşaat faciası!Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde taşkınlık yapan 89 kişi gözaltına alındı - Gündem6 ilde 89 kişi gözaltına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretİstanbul trafiği gece yarısı felç oldu! TEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldı - GündemTEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldıEskişehir'de deprem oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemEskişehir'de deprem oldu!Van ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak - GündemVan ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak
Sonraki Haber Yükleniyor...