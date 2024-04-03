AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı! MHP 5 ili kaybetti 4 yeni il kazandı

MHP 7 ilde oy oranını arttırdı, 8 ilde de oy oranını düşürdü. Son seçimde AK Parti, CHP ve DEM'den belediye aldı, işte detaylar...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 2019 yerel seçimlerinde bir büyükşehir 10 il belediyesi kazanan MHP, bu seçimlerde Osmaniye, Karaman, Erzincan ve Çankırı’da mevcut yönetimini korurken, Manisa, Amasya, Bartın, Kastamonu ve Kütahya’yı CHP’ye Bayburt ve Karabük’ü ise ittifak ortağı AK Parti’ye kaptırdı.

Yönetimi AK Parti’de olan Tokat ve Gümüşhane’yi bu seçimlerde kazanan MHP, CHP’den Kırklareli’yi, DEM Parti’den ise Kars’ı aldı. Böylece MHP, 8 il belediyesi ile 228 ilçe ve belde belediyesi kazandı.

MHP’den Tokat Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu “Rahmetli babamın izinde olacağım. Tokat, Türkiye’ye örnek bir il olacak” dedi.

MHP oy oranını en çok Çankırı, Tokat, Kars, Karaman, Erzincan, Yozgat ve Gümüşhane’de artırdı. Oy oranının en çok azaldığı iller ise Iğdır, Elâzığ, Bingöl, Düzce, Kırşehir, Rize, Kastamonu ve Isparta oldu. Öte yandan, MHP Muş’un Hasköy, Bingöl’ün Adaklı, Erzurum’un İspir ve Olur, Şanlıurfa’nın Harran, Gaziantep’in Araban, Bayburt’un Aydıntepe, Elâzığ’ın Baskil ve Keban, Malatya’nın Kuluncak, Kilis’in Musabeyli ve Hatay’ın Belen ilçesinde seçimleri kazandı.