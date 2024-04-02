İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP&#039;den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcılar Davut Güloğlu ve Hakan Peker sandıkta umduğunu bulamadı. Gökhan Zan’ın oyu da yüzde 2’de kaldı. CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu ise Etimesgut'u 20 sene sonra MHP'den aldı. Beşikçioğlu seçimi yüzde 56,58 oyla kazandı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Mahallî seçimlerde aday olan ünlü isimlerden bazıları kazanırken, bazıları da hüsrana uğradı. Türkiye’nin “Behzah Ç.” dizisiyle tanıdığı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP’den aday gösterildiği Ankara Etimesgut ilçe belediye başkanlığını yüzde 56,58 oyla kazandı.

Mansur Yavaş’ın rüzgârı başkenti sardı, 16 ilçenin yönetimi CHP’ye geçti - 3. Resim

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli de İzmir Çeşme’nin yeni belediye başkanı seçildi. Denizli, CHP’nin adayı olarak girdiği yarışta yüzde 53,7 oy aldı.

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri - 2. Resim

Düzce’de Yeniden Refah Partisinden (YRP) seçime giren Davut Güloğlu, mevcut başkan AK Partili Faruk Özlü’ye karşı seçimi kaybetti.

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri - 3. Resim

Seçimi kazanamayan bir diğer şarkıcı Hakan Peker oldu. Karabük Safranbolu Belediye Başkanlığı için İyi Parti’den aday olan Peker, sadece yüzde 3 oy alabildi.  

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri - 4. Resim

TİP’in destek vermemesine rağmen adaylıktan çekilmeyen eski futbolcu Gökhan Zan, sadece yüzde 2 alabildi. Genel seçimlerde de milletvekili seçilemeyen Zan, bu seçimle ikinci yenilgisini yaşadı.

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri - 5. Resim

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde, 22 yaşındaki bağımsız aday Zeynep Çelik, resmî olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu.

İş adamı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı, dört kere Türkiye Ralli Şampiyonu olan Serkan Yazıcı, AK Parti’den aday olduğu Marmaris Belediye Başkanlığını CHP’li rakibi Acar Ünlü’ye karşı 3 puan farkla kaybetti. Yazıcı, Marmaris’te yüzde 41,12 oy aldı. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden bağımsız aday olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki’nin oy oranı da yüzde 13,5’lerde kaldı. Sosyal medyada içerik üretici olarak tanınan ve İstanbul’da Bayrampaşa’dan bağımsız olarak adaylığını koyan Yasin Pehlivan yüzde 1 oy bile alamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı! Patlama anı kamerada - GündemBaşakşehir'de restoranlara el bombası ile saldırdılar!İzmir'de kan donduran vahşet! Eşinden ayrı yaşayan adam küçük kızlarına kurşun yağdırdı - GündemKan donduran haber İzmir'den geldi!Sandık sonucunu küskünler belirledi, son beş senenin en düşük katılımı - GündemSandık sonucunu küskünler belirlediSeçimlerde ‘Fenerbahçe etkisi’ iddiası - GündemSeçimlerde ‘Fenerbahçe etkisi’ iddiasıMansur Yavaş’ın rüzgârı başkenti sardı, 16 ilçenin yönetimi CHP’ye geçti - GündemMansur Yavaş’ın rüzgârı başkenti sardıCHP için sürpriz dolu bir seçim! Sağın kalesi kabul edilen il ve ilçeleri ele geçirdiler - GündemSağın kalesi kabul edilen il ve ilçeleri ele geçirdilerSahur vakti Adıyaman ve Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemSahur vakti iki ilde deprem oldu!Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı! AK Parti ile MHP yarıştı kazanan CHP oldu - GündemAyrı aday stratejisi Cumhur İttifakı’na yaramadı!AK Parti Isparta ile moral buldu - GündemAK Parti Isparta ile moral bulduAK Parti’de şimdi hesap zamanı! '22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor - Gündem'22 yıl sonra neden kaybettik?' sorusuna cevap aranıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...