Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’u 20 yıl sonra MHP'den aldı! İşte seçimin kazanan ve kaybeden ünlüleri

Şarkıcılar Davut Güloğlu ve Hakan Peker sandıkta umduğunu bulamadı. Gökhan Zan’ın oyu da yüzde 2’de kaldı. CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu ise Etimesgut'u 20 sene sonra MHP'den aldı. Beşikçioğlu seçimi yüzde 56,58 oyla kazandı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Mahallî seçimlerde aday olan ünlü isimlerden bazıları kazanırken, bazıları da hüsrana uğradı. Türkiye’nin “Behzah Ç.” dizisiyle tanıdığı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP’den aday gösterildiği Ankara Etimesgut ilçe belediye başkanlığını yüzde 56,58 oyla kazandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli de İzmir Çeşme’nin yeni belediye başkanı seçildi. Denizli, CHP’nin adayı olarak girdiği yarışta yüzde 53,7 oy aldı.

Düzce’de Yeniden Refah Partisinden (YRP) seçime giren Davut Güloğlu, mevcut başkan AK Partili Faruk Özlü’ye karşı seçimi kaybetti.

Seçimi kazanamayan bir diğer şarkıcı Hakan Peker oldu. Karabük Safranbolu Belediye Başkanlığı için İyi Parti’den aday olan Peker, sadece yüzde 3 oy alabildi.

TİP’in destek vermemesine rağmen adaylıktan çekilmeyen eski futbolcu Gökhan Zan, sadece yüzde 2 alabildi. Genel seçimlerde de milletvekili seçilemeyen Zan, bu seçimle ikinci yenilgisini yaşadı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde, 22 yaşındaki bağımsız aday Zeynep Çelik, resmî olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı oldu.

İş adamı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı, dört kere Türkiye Ralli Şampiyonu olan Serkan Yazıcı, AK Parti’den aday olduğu Marmaris Belediye Başkanlığını CHP’li rakibi Acar Ünlü’ye karşı 3 puan farkla kaybetti. Yazıcı, Marmaris’te yüzde 41,12 oy aldı. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden bağımsız aday olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki’nin oy oranı da yüzde 13,5’lerde kaldı. Sosyal medyada içerik üretici olarak tanınan ve İstanbul’da Bayrampaşa’dan bağımsız olarak adaylığını koyan Yasin Pehlivan yüzde 1 oy bile alamadı.