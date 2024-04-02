CHP için sürpriz dolu bir seçim! Sağın kalesi kabul edilen il ve ilçeleri ele geçirdiler

74 yıl sonra Balıkesir’i de kazanan CHP, Bartın, Amasya, Giresun ve Kastamonu’da da 47 yıl sonra yönetimi ele aldı. Türkeş’in memleketi de “CHP” dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Seçimlerden sürpriz bir başarıyla çıkan CHP, hemen hemen hiç kazanamadığı il ve ilçeleri yıllar sonra bazı illeri yönetimine katarken, kuruluşundan bu yana ilk defa aldığı iller de oldu. Ahmet Akın, 1950’den sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan ilk CHP’li olurken, 25 yıl aranın ardından Denizli, 35 yıl sonra ise Adıyaman’da CHP’li adaylar kazandı.

MANİSA ŞAŞIRTTI

Amasya, Bartın, Giresun ve Kastamonu’yu da 1977’den bu yana ilk kez CHP’li isimler aldı. MHP’nin kalelerinden olan ve elindeki tek büyükşehir belediyesi Manisa da CHP’nin çok partili döneme geçilen 1950’den bu yana ilk kez kazandığı il oldu. Kütahya ve Zonguldak da CHP’nin kurulduğundan bu yana ilk defa kazandığı iller arasına girdi. 20 yıldır AK Parti’nin kalelerinden biri olan Adıyaman’dan da CHP birinci parti olarak çıktı. Ayrıca, 1995’ten sonra Kilis, 1973’ten sonra Uşak’ı ilk kez kazanan CHP, 1989 yılında il olan Kırıkkale’yi de bu tarihten sonra ilk kez yönetimine kattı.

AK Parti’nin 20 yıldır âdeta kalesi olarak kabul edilen illerden biri olan Adıyaman’da CHP’li Abdurrahman Tutdere, ipi göğüsleyen taraf oldu.

AFYONKARAHİSAR’DA İLK

Afyonkarahisar’da ise tarihî bir ilk yaşandı. CHP’li Burcu Köksal Afyonkarahisar’da ipi göğüsleyerek, şehir tarihinde ilk kez hem kadın vali hem de kadın belediye başkanı aynı anda görev yapacak. İllerde olduğu gibi bazı ilçelerde de ilkler yaşandı. 6 Şubat depremlerinin etkilediği Kahramanmaraş’ta CHP ilçe sayısını artırdı. Önceki seçimde sadece Nurhak ilçesi CHP’deyken, Pazarcık, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde de belediye yönetimi CHP’ye geçti.

PINARBAŞI DA CHP’NİN

Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri Pınarbaşı’nda önceki seçimlerde MHP birinci parti olarak çıkarken, bu seçimde sıralama değişti. CHP’nin, adayı yüzde 33,8 oy alarak MHP’li adayı geride bıraktı.

İSTANBUL’DA DEĞİŞİM RÜZGÂRI

CHP, İstanbul’da da önemli ilçeleri geri aldı. 1994’ten bu yana Beyoğlu’nu alamayan CHP, 30 yıl aranın ardından bu ilçeyi de yerel yönetimleri arasına kattı. Ayrıca, 15 yıldır AK Parti yönetimde yer alan Üsküdar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beykoz, Şile, Tuzla, Sancaktepe ve Çekmeköy’ün bu seçimde tercihi CHP oldu.