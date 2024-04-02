Mansur Yavaş’ın rüzgârı başkenti sardı, 16 ilçenin yönetimi CHP’ye geçti

Rekor oyla yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sadece Ankara’nın yeniden kazanılmasında değil Başkent’in birçok ilçesinde de yönetimin CHP’ye geçmesini sağladı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - CHP’yi kendi seçtiği adaylarla seçime sokan Yavaş, hem büyükşehirdeki zaferini perçinledi, hem Ankara’nın 25 ilçesinin 16’sını CHP’ye kazandırdı. 2019 yılında bu sayı 3 idi.

Yavaş, AK Parti’nin uzun yıllardır kalesi olarak bilinen Keçiören’e eski İyi Partili Mesut Özarslan’ı, Mamak’a ise eski CHP ilçe başkanı Veli Gündüz Şahin’i koyarak stratejik bir hamle yaptı. Özarslan ve Şahin milliyetçiliği ile tanınıyor.

Polatlı’da ise MHP’nin yeniden aday göstermediği mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’yı CHP’den aday gösteren Yavaş, burada da seçimin zaferle neticelenmesini sağladı. Gölbaşı’nda ise MHP ile siyaset hayatına atılan, partide iki dönem kurucu ilçe başkanlığı yapan eski belediye başkanı Yüksel Odabaşı’yı aday yaptı. Başkent’te Polatlı ve Gölbaşı halkı milliyetçi kimliğiyle tanınıyor.

Çevre ilçelerden Kahramankazan adayının belirlenmesinde de Yavaş etkili oldu. Ayrıca Etimesgut’ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun kazanmasında Yavaş’ın ilçeye yaptığı yatırımların etkisi büyüktü. Nallıhan’da eski AK Parti ilçe Başkanı Ertunç Güngör’ü, Beypazarı’nda ise eski MHP’li Özer Kasap’ı aday göstermesi CHP’ye avantaj sağladı. Yavaş; Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik ve Şereflikoçhisar adaylarının belirlenmesinde de önemli rol al aldı.