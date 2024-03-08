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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan, Yeniden Refah Partisi'ne tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz&#039;dan, Yeniden Refah Partisi&#039;ne tepki
Ak Parti, Ali İhsan Yavuz, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" ifadesiyle hedef aldığı Yeniden Refah Partisi'ne bir eleştiri daha geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Sonraki yıllarda Cumhur İttifak zeminini ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilememek gerekir. Allah’ın izniyle seçimi kazanacağız. Ama YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür." dedi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HaberTürk'te gündemi değerlendirdi.

"İTTİFAK ZEMİNİNİ ORTADAN KALDIRACAK YAKLAŞIM SERGİLEMEMELİ"

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak kendi adaylarını çıkarmasına değinen Yavuz, "1 oyla seçimi kaybettiğiniz ya da kazandığınız yerler olabilir. Tablo buysa her adımın her şeyin önemi yoktur diyebilir miyiz? YRP ile uzun uzun oturduk. 6 toplantı yaptık. Elbette anlaşamayabiliriz ama sonraki yıllarda Cumhur İttifak zeminini ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilememek gerekir.

"YRP KAZANMA İDDİASINDA DEĞİL"

Bugün ne oluyor? CHP zihniyeti İmamoğlu ile devam ediyor. Allah’ın izniyle seçimi kazanacağız. Ama YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür. Göreceksiniz Malatya'da da net bir tablonun ortada olduğunu göreceğiz.” dedi.

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Önceki gün Malatya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermeden YRP'yi eleştirmiş ve "Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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