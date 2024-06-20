AK Parti Grup Başkanı Güler, yeni kanunu anlattı: Hastalıklı köpekler mutlaka uyutulacak

AK Parti, ülkenin en önemli toplumsal problemlerinden biri hâline gelen başıboş hayvanlarla ilgili düzenlemeyi temmuzda Meclis’e sunmayı planlıyor. Güvenli sokaklar için başıboş köpekler toplanacak, kısırlaştırılacak, sahiplendirilecek, hastalık ve kuduz riski taşıyanlar da uyutulacak.

AK Parti saldırgan sokak köpekleri ile ilgili düzenlemede sona yaklaştı. Kanun teklifinin temmuz ayında Meclis tatile girmeden sunulması bekleniyor. CNN Türk kanalına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son aşamasına gelen yasada “ötenazi” kavramının yer alacağını açıkladı. Güler’in verdiği bilgilere göre, tasarıda saldırgan hâle gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler “kesinlikle uyutulacak.” İşte Güler’in açıklamalarından satır başları:

“KANUNLARI BİRLEŞTİRDİK”

Hem toplumsal manada hem de toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz burada. Bunu ortadan kaldırma adına 5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamı içerisinden ortak bir metni oluşturma açısından şu anda çalışıyoruz.

“HERKESLE GÖRÜŞTÜK”

Köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan kişiler, yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan kişiler olmak üzere toplumun her kesimi ile çok yakın bir görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor.

“RİSK TAŞIYANLAR VAR”

Olmak zorunda. 5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız.

“SOKAKLAR TEMİZLENECEK”

Ötanazi kavramı olarak geçecek. Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güveli hâle gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım. Ve nitelikli, kalitesi yüksek barınaklara alınması gerekiyor.

“VETERİNER NE DERSE O”

Veteriner hekim kontrolünde buraları kuruyorlar. Hekimlerimizim kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hâl almış köpekler var. Bunların tabi tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır.