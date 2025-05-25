AK Parti, mutabakat arıyor! Yeni anayasa herkesin sesi olacak

Yeni Anayasa Çalıştayı’nda metnin nasıl olacağına dair görüşler dile getirildi. AK Parti “TBMM çatısı altındaki bütün partilere görev düşüyor. Toplumun bütün kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa hazırlayalım” çağrısı yaptı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen çalıştaylar dizisinin dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımıyla parti genel merkezinde yapıldı. AK Parti’den çalıştaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, “Yeni Anayasa’da Yasama ve Yürütme Organları” konulu çalıştay, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla dün düzenlendi. AK Parti’nin 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci çalıştayında farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile “Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?”, “Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?”, “Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir?” ve “Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır” sorularına cevap arandı.

ERDOĞAN’A SUNULACAK

Açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın değerlendirmeleri de yer aldı. Yazıcı, “Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza arz edeceğiz” dedi.