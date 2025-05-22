AK Parti'den yeni anayasa çalıştayı

AK Parti, “Yeni Anayasa'da Yol Haritası” başlığı altında düzenlediği çalıştaylara bir yenisini daha ekliyor. Daha önce alanında uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı üç farklı çalıştayda yeni anayasa konusunu farklı yönleriyle ele alan parti, bu kez yeni anayasada yasama ve yürütme organları konusunu masaya yatıracak.

Emrah Özcan/ Ankara- AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenecek çalıştayın konusu ‘Yeni Anayasa’da Yasama ve Yürütme Organları’ olarak belirlendi.

Yarın parti genel merkezinde düzenlenecek çalıştaya; anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenler katılacak.

DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİREN BİR ANAYASA…

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti’nin 2002 yılında iktidar olmasından itibaren çok sayıda anayasa değişikliğine ve yeni anayasa girişimine öncülük ettiğini hatırlatarak, “Önümüzdeki dönemde de mümkün olan en geniş mutabakatla, katılımcı, şeffaf ve demokratik yöntemlerle hazırlanan, bütün vatandaşlarımızın içerisinde kendisini bulabileceği yeni bir anayasa yapma çağrısını tekrarlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir” dedi.

BİRÇOK SORUYA CEVAP ARANACAK

Çalıştayda, “Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yedi yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?”sorularına cevap aranacak.

ŞİMDİYE KADAR 3 ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

AK Parti’nin birinci çalıştayında farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile “Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?” ve “Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?” sorularına cevap arandı.

İlk çalıştay 9 Ekim 2024 günü gerçekleştirilmişti. Geçen yıl Kasım ayında düzenlenen ikinci çalıştayda, Türkiye’nin en geniş tabana sahip meslek örgütleri ve konfederasyonlarının başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile “Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir?” ve “Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır” sorularına cevap arandı.

Ocak ayında düzenlenen üçüncü çalıştayda ise alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile “Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler” konusu ele alındı.