Abbas'ın ziyaretinin perde arkası! Erdoğan, ABD'deki gelişmeyi duyar duymaz talimat vermiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Bugün TBMM'de konuşma yapacak olan Filistin lideri Abbas'la ilgili konuşan Çelik, "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağı haberi üzerine Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve biz de harekete geçtik" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edip İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlatacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik de Abbas'ın ziyaret sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Abbas'ın TBMM'de hitapları olacak. Abbas'a ve Filistin halkına partimiz adına sevgilerimizi iletiyor desteğimizi yineliyoruz. Sayın Abbas'ın geç davet edildiğine dair spekülasyonları gördük. Bazılarının Filistin davası için iyi niyetli eleştirilerine saygımız var. Bilgi eksikliği var onlarda da. Bir takım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil.

Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi sayın cumhurbaşkanımıza arz edilince cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi girişiminde bulunulması, Netanyahu konuşurken Abbas'ın TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi. Abbas konuşurken Meclis'te, Haniye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı.

Heniyye'nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle ziyaret olmadı. Abbas'ın programına uygun şekilde Türkiye ziyareti gerçekleşti. Rahmetli şehit Heniyye'nin de bu oturumda olmasını arzu etmiştik...

"İSRAİL BARIŞ ÇAĞRISINA KATLİAMLA CEVAP VERİYOR"

Daha olaylar başlar başlamaz Netanyahu'nun ilk açıklaması haritaları değiştireceğiz olmuştu. Görüşmektedir ki İsrail sadece soykırımcı siyaset istemiyor Golan'da olduğu gibi bölge barışını tehdit eden yaklaşım içine giriyor. Dünya barışının anahtarı Ortadoğu'dadır Ortadoğu'nun barışı Filistin'dedir.

Ne zaman barış söz konusu olsa İsrail masumları öldürerek, katliam yaparak cevap veriyor. Heniyye'yi şehit etmeleri de bunun sonucunda olmuştur. Barış çağrısı yapıldığında cevapları yüzlerce sivilin ölümüne yol açan bir okulun bombalanması olmuştur... İsrail dünya barışını tehdit ediyor. Filistin'de barış olmazsa dünya barışı tehlikededir.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR TEZİ DESTEK GÖRDÜ"

BM Genel Sekreteri'nin bu tablo çerçevesinde bir açıklaması oldu. BM yapısında bir reform yapılmasın gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız yıllar evvel BM Genel Kurul'da dünya 5'ten büyüktür ilkesini ortaya koyduğunda bazı ülkelerin ilk kez duymuş gibi yadırgadıklarını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu tezi sürekli tekrarladı ve bunu delillendirdi. Başka yerlerde de bu tezi daha da genişletti. Bugün gelinen noktada dünya 5'ten büyüktür tezi genel kabule görülen, birçok ülke tarafından desteklenen tez olduğu ortaya çıktı. BM açık beyanı da bu tezin teyidi manasındadır. Dünya 5'ten büyüktür tezinin anı sıra İsrail'in yaptığı uluslararası sistemi esir alarak dünyanın bir hükümet kaşsısında çaresiz kalmasını, kendilerinin BM'den büyük olduğunu ifade ederek tüm insanlık değerlerine açık bir saldırganlık gerçekleştirmekte.

Ayrıntılar geliyor...