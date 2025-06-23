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AK Parti standına saldıran zanlı yakalandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından üye çalışması programı kapsamında kurulan standa zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Eskişehir teşkilatı tarafından Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezi önüne kurulan üye kayıt ve bilgilendirme standına bir kişi tarafından zarar verildi.

PANKARTI SÖKÜP, MALZEMELERİ DEVİRDİ

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, stanttaki pankartları sökerek malzemeleri dağıtan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYEN EKİPLER ZANLIYI BULDU

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, standa zarar veren şüphelinin M.B.K. (22) olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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