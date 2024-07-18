Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açar

AK Parti'den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu&#039;da büyük çatışmalara yol açar

Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği eyleme tepki gösterdi. Çelik, "Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona imza attı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Söz konusu eyleme AK Parti'den tepki gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü özcüsü Ömer Çelik, "büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi.

BÖLGESEL TANSİYONU YÜKSELTECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır.

ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞTAN YANAYIZ

Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir. Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Esed Şam'da 817 sivilin mal varlığına el koydu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - GündemAdliye çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar varEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndü: 15 yaralı - GündemEsnafla zabıtanın kavgası meydan muharebesine döndüKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı! - GündemKPSS MEB tercih sonuçları açıklandı!Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü! Kurulan tezgaha akıl sır ermez - GündemBazada bulunan cesedin sırrı çözüldüKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı - GündemKocasına kızıp evi ateşe verdi; kendi yaralandı75 yaşındaki adam genç kızın fotoğrafını çekti, savunması 'yok artık' dedirtti - Gündem75 yaşındaki tacizci adamın pes dedirten savunması
Sonraki Haber Yükleniyor...