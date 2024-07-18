AK Parti'den İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi: Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği eyleme tepki gösterdi. Çelik, "Ortadoğu'da büyük çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" dedi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona imza attı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Söz konusu eyleme AK Parti'den tepki gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü özcüsü Ömer Çelik, "büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir” dedi.

BÖLGESEL TANSİYONU YÜKSELTECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.

İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır.

ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞTAN YANAYIZ

Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir. Ortadoğu’da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır.

Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.