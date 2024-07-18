Türkiye ve Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli Ben-Gvir'e tepki: "Provokasyonu kınıyoruz"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben Gvir, Aksa'ya baskını yoğun polis koruması altında gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Gvir'in küstah hamlesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir. Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosunda Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail’in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosunun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir." ifadelerine yer verildi.

"SON DERECE KIŞKIRTICI EYLEM"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir."

HAMAS DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ben Gvir'in bu hareketine Hamas'tan tepki gecikmedi. Ben-Gvir'in polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınını "provokasyon ve tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilen Hamas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'ne de 'harekete geçin' çağrısında bulundu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ben Gvir'in yaptığı baskının "aşırılıkçı siyonist hükümetin Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme çabalarının bir parçası olduğu" ifade edilen açıklamada, Filistin halkının, İsrail'in, topraklarına ve kutsallarına yönelik suçları ve ihlallerine izin vermeyeceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ben-Gvir, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında, Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak, "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın, teslim olmadan geri getirilmesi için İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söylemişti.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor. Bakan olduktan sonra da Filistinlilere karşı saldırgan söylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi ve burada İsrail'in egemenlik kurması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail'in eski Başbakanı Ariel Şaron'un, 2000 yılında yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi Filistin topraklarında birkaç yıl devam eden "ikinci intifada"nın ilk kıvılcımı olmuştu.