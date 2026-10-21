Libya Parlamento'sun Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylaması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, anlaşmanın iki ülke haklarının korunması bakımından sağlam temellere dayandığını belirtti. Çelik, onay kararının tarihi ve hukuki gerçeği ortaya koyduğunu vurgulayarak "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir" açıklamasında bulundu.

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Libya Meclisi, Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onayladı. Karar sonrası Ankara'dan peş peşe destek mesajları geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, anlaşmanın iki ülke haklarının korunması bakımından sağlam temellere dayandığını ifade etti.

AK Parti'den Libya'nın Deniz Yetki Anlaşması kararı açıklaması: Tarihi haklılığımızın tescili

Çelik, onay kararının tarihi ve hukuki gerçeği ortaya koyduğunun altını çizerek, "Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin ve Libya'nın haklarının korunacağını dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız" dedi.

"HAKLARIMIZ YOK SAYILAMAZ"

Bölgenin geleceğin,n dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenebileceği uyarısında bulunan Çelik, sosyal medya açıklamasında şu sözleri kullandı:

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz.

Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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