MİT Başkanı Kalın'dan Libya mesajı: Türkiye desteğe hazır

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta görüştü. Görüşmede Libya'nın doğusu ve batısının tek otorite altında birleştirilmesi ve Türkiye-Libya işbirliği ele alınırken, deniz yetki alanları anlaşmasının onaylanması da gündeme geldi.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus'ta bir araya geldi. Görüşmede Libya'da barışın sürdürülmesi, ülkenin doğusu ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek otorite altında birleştirilmesi ile Türkiye-Libya işbirliği ele alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın ve Dibeybe, Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve ülkedeki siyasi ve askeri sürecin uzlaşıyla sonuçlandırılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede, Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılık vurgulandı. Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesi de gündeme geldi.

MİT Başkanı Kalından Libya mesajı: Türkiye desteğe hazır

TÜRKİYE'DEN LİBYA'NIN BİRLİĞİNE DESTEK MESAJI

MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğusu ile batısının birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kalın, tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşımla ülkenin bütünlüğüne katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Dibeybe, önümüzdeki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğünü korumak için ortak hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması da gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen onay, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından önem taşıyor.

Kalın, anlaşmanın onaylanması dolayısıyla Libya Temsilciler Meclisinin yeni seçilen Başkanı Salihin Abdunnebi'ye ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini Dibeybe'ye iletti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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