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AK Parti̇'li Elitaş Kayseri’deki olayları yorumladı: "Kardeş kavgası çıksın istiyorlar"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti̇&#039;li Elitaş Kayseri’deki olayları yorumladı: &quot;Kardeş kavgası çıksın istiyorlar&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri’de yaşanan olaylara değerlendirdi. Elitaş, "Kardeş kavgası çıksın istiyorlar" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - 

Kayseri’de yaşanan olaylara değinen Elitaş, “Ülkemizde 1000 yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizle bizi birbirine düşürmek, mezhep çatışmalarını hareket ettirerek Türkiye’de bir kargaşa çıkarma hareketi içerisindeler” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“SİYASETÇİLER KÖRÜKLÜYOR”

“Suriye ile yumuşama tartışmaları sonrasında çıkan olaylar, Kayseri’de başlayıp başka yerlerde çoğaltmaya çalıştıkları kardeş kavgası. Maalesef bunu da bazı siyasetçiler körüklüyor. Türkiye’de bir iç kargaşa oluşması, tıpkı gezi olayları, Maraş, Sivas olayları benzeri, insanların duygularıyla oynayarak, milli duygularını tahrik ederek şuursuz bir hareket ortaya çıkararak milleti birbirine kırdırmak istiyorlar.”

Siyasetteki yumuşama dönemi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Elitaş, şunları söyledi: “Biz bunu ‘yumuşama’, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ‘normalleşme’ olarak ifade etti. Normalleşme dilinde kaldı ama. Özünde anormalleşme var. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin çok önemli konularında dış politikada CHP’nin desteğini istedi ve ona bir görev verdi, ‘Siz Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısınız. Sol iktidarlarda KKTC’nin tanınması için gayret gösterin’ dedi.”

“GÖLGE BAKAN MI OLUR?”

“Cumhurbaşkanımız, ‘Ekonomi programımız hakkında bilgi verelim’ dedi. Ama Özel, ‘Benim genel başkan yardımcım gelecek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ekonomi dersi verecek’ dedi. Ben bakanımızın yerinde olsaydım bunu duyunca kabul etmezdim. Bu normal bir tavır ve söylem değil. ‘Gölge Bakan’ diyorlarmış. Bir işin gölgesi mi olur. Böyle bir iş olamaz.”

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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