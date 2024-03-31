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AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! 'Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! &#039;Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz&#039;

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu İzmir'de kullandı.

Eyüp Kadir İnan, oy kullanma işlemi için eşi Büşra İnan ile Bayraklı ilçesindeki Cemal Gürsel İlkokulu'na geldi. Okuldaki 2298 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnan, sandık görevlilerine başarı diledi. 

AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! 'Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz' - 1. Resim

“HEYECANLIYIZ, HEMŞEHRİLERİMİZ İSABETLİ KARAR VERECEKTİR”

İnan, gazetecilere, tüm Türkiye'de demokrasi şöleni yaşandığını söyledi. Sandıklardan çıkan sonuçların hayırlı olmasını dileyen İnan şöyle konuştu:

"Heyecanlıyız. Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz, İzmir'in kazanmasını arzu ediyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz isabetli bir karar verecektir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin kutlu yolculuğuna, yerel seçim sonuçlarının, özellikle İzmir'imizin en güçlü katkıyı sunacağına inanıyoruz."

AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! 'Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz' - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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