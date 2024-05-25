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AK Parti'nin acı günü... Fenalaşan ilçe başkanı vefat etti

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AK Parti&#039;nin acı günü... Fenalaşan ilçe başkanı vefat etti
Ak Parti, Manavgat, Haber

Gündem Haberleri

AK Partili isimden kötü haber... Bypass ameliyatının ardından fenalaşan İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, hayatını kaybetti.

Yakın zamanda anjiyo olan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, fenalaşarak hayatını kaybetti.

AK Parti'nin acı günü... Fenalaşan ilçe başkanı vefat etti - 1. Resim

ÖLÜMÜ MANAVGAT'TA BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu.

Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Erol’un ölüm haberi Manavgat’ta büyük üzüntüye neden oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
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