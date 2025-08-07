AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti
AK Parti Zonguldak teşkilatının önceki dönem İl Başkanı Zeki Tosun, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tosun bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.
Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Tosun, ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Tosun’un sağlık durumunun yeniden kötüleştiği ve sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
YARIN DEFNEDİLECEK
Zeki Tosun’un vefatı ailesi, yakınları ve siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılandı. Tosun’un cenazesi, 8 Ağustos Cuma günü Uzun Mehmet Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
