Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti

AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti
AK Parti, Vefat, Zonguldak, İl Başkanı, Sağlık Sorunları, Trafik Kazası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Zonguldak teşkilatının önceki dönem İl Başkanı Zeki Tosun, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tosun bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.

Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Tosun, ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Tosun’un sağlık durumunun yeniden kötüleştiği ve sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti - 1. Resim

YARIN DEFNEDİLECEK

Zeki Tosun’un vefatı ailesi, yakınları ve siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılandı. Tosun’un cenazesi, 8 Ağustos Cuma günü Uzun Mehmet Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke ettiFiyatıyla da tadıyla da zirvede! Kilosu 12 lira… Satışından memnun kaldı, tekrar tekrar ekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektup yazdı! "Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz" - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektupVan Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerinde! Bilim insanlarından korkutan uyarı: Böyle devam ederse gölde canlı yaşamı sona erecek - GündemVan Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerinde!Bir kentte 'halkalı helikopter' paniği! İddialar peş peşe geldi, gerçek ortaya çıktı - GündemBir kentte 'halkalı helikopter' paniğiFETÖ elebaşının kuzenine 12,5 yıl hapis talebi! Erdoğan ve Atatürk'e hakaret etmişti - GündemFETÖ elebaşının kuzenine 12,5 yıl hapis talebi!Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında korkutan deprem! İşte Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin ilk veriler - GündemBodrum açıklarında korkutan deprem! İşte ilk veriler10 diplomayı nasıl aldı, özgeçmişini sildi mi? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sessizliğini bozdu - Gündem10 diplomalı bakan yardımcısı sessizliğini bozdu
Sonraki Haber Yükleniyor...