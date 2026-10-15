Devlet Denetleme Kurulunda 20 uzman şu anda fon krizini inceliyor. Çıkacak raporda hangi isim yer alırsa alsın gözünün yaşına bakılmayacak. Kurmaylar “Cumhurbaşkanı ‘onun adamı bunun adamı’ demeden gereğini yapmaya kararlı” diyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin başlattığı soruşturmalar ve ortaya atılan iddialar AK Parti’nin birinci gündem maddesi hâline geldi. AK Parti kulislerinde, vatandaşın sırtından milyonlarca lira para kazananların mutlaka tek tek tespit edilmesi yönünde değerlendirme yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorumlu kimse, gereğini yapacağına dikkat çekiliyor.

VATANDAŞLAR GÜVENİYOR

Kulislerde, vatandaşın yaşananlara tepki gösterdiği, ancak sorumlular konusunda Cumhurbaşkanı’na güvendiğini belirten AK Parti kaynakları “Olayın ilk ortaya çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı’nın hemen devreye girerek her türlü adımı atması, vatandaşı rahatlattı. Cumhurbaşkanı kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, bundan herkes emin olmalı. Onun adamı, bunun adamı diye bakmaz” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’nin gündeminde fon soruşturması var: DDK açıklayacak gereken yapılacak

DDK RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) hazırlayacağı raporun önümüzdeki süreç için bir yol haritası oluşturacağını belirten AK Parti kaynakları; “Şu anda 15-20 uzman gerekli araştırmayı yapıyor. Ortaya atılan tüm iddialar araştırılacak. Buradan çıkacak sonuca göre Cumhurbaşkanı gereğini yapar” görüşünü dile getirdi.

RAPOR, BAZI İSİMLERİ YERİNDEN OYNATACAK

Kulislerde fon krizi ile birlikte başlayan tartışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem parti yönetiminde, hem kabinede, hem de bürokraside köklü değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. Ancak bu değişimin hemen olmayacağını düşünen AK Parti kaynakları, “Cumhurbaşkanı’nı tanıyanlar bilir ki, beklentilerin aksine, bu değişim zamanını kendisi tayin eder. Şu anda olayın sıcaklığı ile adım atmaz. Bekler, her türlü değerlendirmeyi yapar. DDK raporu burada önemli olacak. Buna göre yüksek ihtimalle bir adım atacaktır” dedi.

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