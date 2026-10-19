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AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Aras'ın paylaştığı kare dikkat çekti

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AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Aras'ın paylaştığı kare dikkat çekti
Başlık ResmiAK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Aras'ın paylaştığı kare dikkat çekti

CHP üyeliğinden ayrılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilirken dikkat çeken bir kare yayınlandı. Aras, dün akşam katıldığı bir etkinlikte AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yan yana görüntülendi.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Ancak Aras'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi AK Parti'ye katılabileceği iddiası ortaya atıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Dün ise bu söylemleri alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Vanlılar Gecesi" düzenlendi. Aras'ın bu programda AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yan yana oturması dikkat çekti. Aras, etkinlikten fotoğrafları bizzat kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Aras'ın paylaştığı kare dikkat çekti
Başlık ResmiAK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Aras'ın paylaştığı kare dikkat çekti

PERVİN BULDAN DA ORADAYDI

Öte yandan programa TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Seyithan İzsiz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve bazı protokol üyeleri ile Bodrum'da yaşayan Vanlılar katıldı.

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