Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıkladı. Aras, kararının gerekçesini kentteki hizmet çalışmalarının önüne geçen siyasi tartışmalar olarak gösterdi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Kararını kamuoyuyla paylaşan Aras, Muğla'nın ihtiyaçlarını ve halkın iradesini ön planda tutacağını belirtti.

"SİYASİ TARTIŞMALAR HİZMETLERİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Açıklamasında belediye başkanlığı görevini CHP çatısı altında, hemşehrilerinin güveni ve desteğiyle üstlendiğini hatırlatan Aras, birlikte çalıştığı yol arkadaşlarının emeğine ve kurulan dostluklara saygı duyduğunu ifade etti.

Muğla'nın çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi gereken hizmetleri bulunduğunu belirten Aras, bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini savundu. Aras, bu tartışmaların Muğla'ya ve vatandaşlara katkı sağlamadığına inandığını kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHPden istifa etti

Bu değerlendirmeler doğrultusunda CHP üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevini bağımsız sürdürme kararı aldığını bildiren Aras, kararının temelinde Muğla'ya karşı taşıdığı sorumluluğu halkın iradesi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirme anlayışının bulunduğunu vurguladı.

"HİZMET ANLAYIŞIMIZIN ÖLÇÜSÜ DEĞİŞMEYECEK"

Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediye başkanlığı, ayrım yapmadan herkesin belediye başkanı olmayı gerektirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun her hemşehrimize aynı samimiyetle yaklaşmaya; Muğla’mızın bütün ilçelerine ve mahallelerine adaletle hizmet götürmeye devam edeceğim.

Hizmet anlayışımızın ölçüsü değişmeyecek: Güçlü bir altyapı, güvenli ulaşım, korunan doğa, desteklenen üretici, dayanışmayla güçlenen bir toplum ve çocuklarımıza bırakacağımız yaşanabilir bir Muğla için çalışacağız.

Merkezi yönetimle, kamu kurumlarıyla, siyasi partilerle, ilçe belediyelerimizle, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Muğla’nın yararına olan her konuda iş birliği içinde olacağız. Kentimizin menfaatine yönelik her samimi adıma açık olacak, çözüm üretmek isteyen herkesle ortak bir zeminde buluşacağız.

Bu karar, geçmişimizi yok saymak değildir. Birlikte verilen emeğe, kurulan dostluklara ve paylaşılan mücadeleye duyduğum saygı daima devam edecektir. Aynı zamanda bu karar, Muğla’nın bugünü ve geleceği için taşıdığım sorumluluğun bir gereğidir.

Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir.

Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHPden istifa etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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