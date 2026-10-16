CHP'den 48 isim ihraç edildi! Aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke de var
CHP'de aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke'nin de olduğu 48 kişi ihraç edildi.
Mutlak butlan kararının ardından karışan CHP'de yine hareketli günler yaşanıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen 50 isimden 48'inin partiden kesin ihracına karar verdi.
İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da bulunuyor.
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İhraç edilen isimler:
Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.