Akdeniz'de deprem! 4.2 ile sallandılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 10.3 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında dün akşam da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
10 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU
Meydana gelen sarsıntının derinliği 10.3 kilometre olarak açıklandı. Saat 15.37'de kaydedilen depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi