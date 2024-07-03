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Ekrem İmamoğlu'ndan yeniden bakan olan Murat Kurum için dikkat çeken mesaj

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekrem İmamoğlu&#039;ndan yeniden bakan olan Murat Kurum için dikkat çeken mesaj
Murat Kurum, Kemal Memişoğlu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde rakibi olan Murat Kurum'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilmesi nedeniyle tebrik etti.

Önceki gün görevden affını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de Kemal Memişoğlu getirilmişti.

YEREL SEÇİMDE RAKİP OLMUŞLARDI

İki bakan dün TBMM'de yemin edip görevlerine başlarken, siyaset ve iş dünyasından da tebrik mesajı yağdı. Bu mesajların en dikkat çekeni ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan Murat Kurum'u tebrik eden İmamoğlu, "İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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