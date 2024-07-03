Ayin sırasında izdiham çıkmıştı! Can kaybı 121'e yükseldi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.
CAN KAYBI YÜKSELDİ
Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Polis yetkilileri Hathras bölgesindeki Sikandrarau CHC Hastanesinde kazada yaralanan mağdurlar ile görüştü.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı