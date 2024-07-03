Ayin sırasında izdiham çıkmıştı! Can kaybı 121'e yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıktı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Polis yetkilileri Hathras bölgesindeki Sikandrarau CHC Hastanesinde kazada yaralanan mağdurlar ile görüştü.