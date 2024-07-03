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Asansör hareket etti, kabinle duvar arasında feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Asansör Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta 57 yaşındaki Hülya Uçar, inmek istediği asansörün hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkıştı. Uçar olay yerinde can verdi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Asansör hareket etti, kabinle duvar arasında feci şekilde can verdi - 1. Resim

EŞİ VE GELİNİ HABER VERDİ

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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