Asansör hareket etti, kabinle duvar arasında feci şekilde can verdi

Yozgat'ta 57 yaşındaki Hülya Uçar, inmek istediği asansörün hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkıştı. Uçar olay yerinde can verdi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

EŞİ VE GELİNİ HABER VERDİ

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.