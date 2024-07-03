Kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin istifaları, uzun zamandır konuşulan kabine değişiminin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AK Parti’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin istifaları, uzun zamandır konuşulan kabine değişiminin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Asıl değişimin ise partinin kongre takvimi çerçevesinde gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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RANDEVU SONU OLDU

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katıldığı bazı toplantılarda da hastane randevuları sebebiyle tartışmalar yaşanmıştı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Özhaseki’nin istifasının ise, tamamen ‘sağlık problemlerinden’ kaynaklandığı belirtiliyor. İliç maden kazasının olduğu süreçte ciddi bir göz ameliyatı geçiren Özhaseki, kaza ile ilgili kamuoyu önüne çıkmaması sebebiyle de eleştirilmişti. Özhaseki daha sonra, koruyucu gözlüklerle açıklama yapmış ve göz ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. Özhaseki’nin sonraki süreçte yoğun tempoyu kaldıramadığı ve bu durumu Cumhurbaşkanı ile de paylaştığı ifade edildi.

Bu arada, Koca’nın yerine atanan Kemal Memişoğlu 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Aslen Rizeli olan Memişoğlu pandemi sırasında büyük çaba göstermiş ve o süreçte kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olmuştu.

AK PARTİ 264’E İNDİ

Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına yeniden atanmasına ise ‘beklenen gelişme’ olarak bakılıyor. Kurum’un özellikle 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte günlerce bölgede kalması, diğer afetlerle ilgili anında inisiyatif alması, bu konularda ‘tecrübe’ edinmesi, yeniden bakanlığa getirilmesinde en önemli sebepler arasında sayılıyor. Bakan olarak atanması sebebiyle Kurum’un milletvekilliği de düştü. AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 264’e indi.