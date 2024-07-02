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Emekli ve memurun gözü Beştepe'de! Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli ve memurun gözü Beştepe&#039;de! Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki yeni bakanın katılımıyla Beştepe'de toplandı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarında yapılan değişimin ardından bugün ilk kez toplandı. 9. yargı paketi ile iç ve dış siyasetteki gelişmelerin yanı sıra yarın açıklanacak TÜFE rakamlarıyla belli olacak memur ve emekli zammının da masaya yatırıldığı toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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