Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? İletişim Başkanlığı her şeyi açıkladı

Halk TV'de canlı yayınlanan bir programda Kayseri'deki sığınmacı gerilimi ele alındı. Konuşmacıların değerlendirmesinde "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanlığı, Suriyeliler hakkındaki iddiayı yalanladı.

Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programında "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanlığı, söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

CANLI YAYINDA ÇARPICI İDDİA

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Oğuz, gazeteciler Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'ın açıklamalarda bulunduğu program gündem oldu.

Programdaki "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar" iddiaları dikkat çekti.

"SURİYELİLERE VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?" SORUSU CEVAP BULDU

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Halk TV'deki programda söylenen sözler sonrasında iddiaları yalanladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bir televizyon programında ortaya atılan, "Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar." iddiası doğru değildir. Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelere yer verildi.