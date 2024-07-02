Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında devir teslim! Murat Kurum görevi devraldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı. Törende konuşan Özhaseki "Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa elbette yapacağım. Yine de çağrıldığım zaman kardeşlerimin yanında olmaya gayret edeceğim" diye konuştu. Kurum ise "Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz" diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum getirilmişti.

Murat Kurum bugün görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buradan ayrılırken yaptığım hizmetlerden müsterih olduğum gibi vicdanlı olarak görevimden ayrılıyorum. Önceki bakanlığım döneminde Çukur eylemleri vardı. Benim başlattığım projeleri kardeşim devam ettirecektir. Bugün de artık bu kamu görevimi tamamlayarak buradan ayrılıyorum. Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa elbette yapacağım. Yine de çağrıldığım zaman kardeşlerimin yanında olmaya gayret edeceğim."

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Murat Kurum da şu sözleri sarf etti:

"Görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 94'ten bu yana gerek belediye başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık görevlerinde örnek aldığımız sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı görevlerde çalıştılar, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi. Yeşilimizi gözümüz gibi koruyacak, güzelliğe güzellik katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık.

Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı uyumu göstermek üzere bu noktada artırmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz."