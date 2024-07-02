Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim! Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı

Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Görevden affını isteyen Fahrettin Koca, bakanlık koltuğunu Kemal Memişoğlu'na devrederken "Dönemim acı olayların dönemi oldu. Ben bir emanet devraldım, sahibi millet olan bu emaneti şimdi size veriyorum." dedi.

Dün gece görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi. Koca bugün bakanlık binasında görevi Memişoğlu'na devretti.

"İNSANIMIZA KARŞI MESULİYETİM SÜRECEK"

Törende konuşan Koca, "Bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil Doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri hakka ve bilgiye hürmettir. Diğeri dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir.

"ACI VE SARSICI OLAYLAR YAŞADIK"

Dönemim, acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu... Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük." dedi.

"SAHİBİ MİLLET OLAN EMANETİ DEVREDİYORUM"

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Bakan, ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan, ve sahibi millet olan, bu emaneti şimdi size devrediyorum. Ülkemizin aşı konusunda, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan, yeni Hıfzıssıhha projesini, ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, Suçiçeği ve Kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferi ile, ülkemizde kurulacak, ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde, bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok.

Sağlık Vadisi projemiz için, çok gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile kararnamesi çıktı. Sıra, projenin hayata geçmesine gelmiştir. Görev devir-teslim töreninde, anılması en mühim noktalardan biri budur. Sancaktepe’de yapılması planlanan, Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi projemizin, hayat bulması, milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu, bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum.

İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesi, sağlık sisteminin, hayati ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimleri gerçekleşti. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi, son aşamaya geldi. Bu projeleri, gönül rahatlığı ile size devrediyorum.

Bilindiği gibi, Aile Diş Hekimliğini, pilot uygulama olarak başlatmıştık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, etkinliğini artıracak sevk sistemi, yılsonu uygulamaya konacak şekilde planlandı. Birinci basamaktan sevk ile, 2. ve 3. Basamak Sağlık tesislerine gelen hastalarımızın, katkı payı ödemelerine son verecek proje, hazır durumdadır. Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede; vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta, Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor.

Bu listede, amirleri olmaktan çok, arkadaşları olmayı tercih ettiğim, sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden veya eksik bulan; kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum. Onaylı Randevu Sistemi ile, ilk bir ay içinde, randevu taleplerinin %97’sini, aynı günde karşılar duruma geldik. Çözümü, hızla benimseyen halkımıza, teşekkür ediyorum. Görev sürem içinde, bakan yardımcılığı yapan arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım yöneticilere, emekleri, katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İki kabinede, birlikte görev yaptığımız bakanlarımıza, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, tekrar teşekkür ediyorum. Bana, hayatımın en önemli hizmet yıllarını, hediye etmiş oldular. Görevimi,elimden gelen tüm gayreti sarf ederek, özenle yaptım ve 2.183’üncü gününde, tamamlamış oldum. Sayın bakanım. Bugün, sizin ilk gününüz. Hayırlı olsun.

BAKAN MEMİŞOĞLU:

Görevi devralan Memişloğlu ise açıklamasında şunları söyledi: "Sözlerime bana bu görevi veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. 22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Bunu sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim. Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir. Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizi milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin."

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