Kabine'de ilk değişim! Çevre Bakanı Özhaseki istifa etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa iddiaları sonrası Türkiye Kabine'de yaşanacak değişimlere odaklanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Koca'nın yanı sıra başka bakanların da istifa edileceği konuşuluyordu. Bugünkü Resmi Gazete'de kabinede yapılacak değişimlerin yayınlanması beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İSTİFA TALEBİNİ CUMHURBAŞKANI'NA ARZ ETTİ
Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.
Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir."
KABİNE'DE DEĞİŞİMLER İÇİN GÖZLER RESMİ GAZETE'DE
TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek" demişti. Gözler Kabine'de yapılacak değişikliklere ilişkin Resmi Gazete'ye çevrildi.
4 BAKANIN İSMİNİ VERDİ
Gazeteci Murat İde TGRT Haber canlı yayınında 4 bakanlıkta görev değişikliği olacağını öne sürdü. "Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili konuşmalar oluyor" diyen İde, "Bu 4 bakanlıkla ilgili tasarruf olabilir" ifadeleri kullandı.