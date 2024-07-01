Kabine'de ilk değişim! Çevre Bakanı Özhaseki istifa etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Koca'nın yanı sıra başka bakanların da istifa edileceği konuşuluyordu. Bugünkü Resmi Gazete'de kabinede yapılacak değişimlerin yayınlanması beklenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Özhaseki kararın gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özhaseki, "Bugün üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. " dedi.

Özhaseki şunları söyledi:

"Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye’mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir."