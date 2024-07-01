Suriye'nin kuzeyinde Türk Bayrağı, bina ve TIR'larına saldırı düzenlendi

Türk ordusunun hakimiyetindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye'ye ait binalara, Türk Bayrağı ve TIR'larına yapılan saldırıların ardından resmi açıklamalar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye takviye ekip gönderdi. Suriye Geçici Hükümeti, "Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen kurumlara saldırmayı amaçlayanlara uymayın" açıklamasında bulunurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşmayacaktır" dedi

Canlı Anlatım Özeti BAŞBAKAN CANLI YAYINDA "TÜRK KANUNLARINA UYUN" DEDİ

"TÜRKİYE TAKDİR EDİLMELİDİR!"

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

TSK TAKVİYE EKİP GÖNDERDİ

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TÜRKLERE YÖNELİK PROVOKASYON!

01.07.2024 22:00

BAŞBAKAN CANLI YAYINDA "TÜRK KANUNLARINA UYUN" DEDİ

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, yaşanan provokasyonlara yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu. Başbakan Mustafa, " Suriye'de olan olaylarla ilgili CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Mustafa, "Dün bazı üzücü olaylar yaşandı Kayseri'de. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumları gerekeni yapıyor. Bu münferit olayın Suriye tarafından ve Türkiye tarafından iki halkın da yararına olmuyor. " ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarının devamında Türkiye ile Suriye Geçici Hükümeti'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Mustafa, "Biz burada misafiriz, buradaki Suriyelilerin de misafirlik değerini bilmeleri lazım. Buradaki Suriyelilere Türk kanunlarına uymaları gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'nin kurallarına uymayanlar da deport ediliyor" sözlerini sarf etti.

01.07.2024 21:06

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİNDEN "KIŞKIRTMALARA UYULMAMASI" ÇAĞRISI

Suriye Geçici Hükümeti, Türk ordusunun hakimiyetindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye'ye ait binalara, Türk Bayrağı ve TIR'larına yapılan saldırıların ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan açıklamada, tarih ve coğrafyanın, Türkler ile Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık ettiği belirtildi. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu kardeşliğin gelecek yüzyıllar boyunca da süreceği, bunun da iki halkın ortak kaderinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE TAKDİR EDİLMELİDİR!"

"Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.

Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."

Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.

01.07.2024 21:00

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kayseri'de yabancı uyruklu bir şahsın 5 yaşına tecavüz ettiği iddiasının ardından yaşanan kargaşa ve Türkiye'nin hakimiyetindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.

Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz.

01.07.2024 21:45

TSK TAKVİYE EKİP GÖNDERDİ

Türk ordusunun hakimiyetindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Mare kasabasında Türk TIR'ları ateşe verildi. Yine aynı kasabadaki karakolda bulunana Türk Bayrağı'na ve binalara saldırı gerçekleşti.

Türk Bayrağı'nı indirerek parçalayan kalabalığı sakinleştirmeye gelen birimlere ise taş ve sopayla saldırılar düzenlendi. Yaşananların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye takviye kuvvetler gönderdiği bilgisine ulaşıldı. Sınırdan geçen askeri birlikler vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.

01.07.2024 17:00

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TÜRKLERE YÖNELİK PROVOKASYON!

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan El Bab ve Azez şehirlerinde Türkiye'ye ait çok sayıda aracın, El Bab'a girmesini engellemek amacıyla El Rai kavşağında toplanan kalabalık, Türk TIR'larını taşladı. Provokatörler Türk Bayrağı ve binalarına saldırılar düzenledi.

Yer: Suriye