Türk savunma sanayiinde 15 milyar dolarlık hamle! 185 ülkeye ulaştı

TÜRKİYE SERİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Savunma sanayiinde artan siparişlerin karşılanabilmesi için üretim altyapısına yönelik yatırımlar sürüyor.

Görgün, Türkiye'nin hem kendi güvenlik güçlerinin hem de uluslararası müşterilerinin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmek için seri üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını anlattı.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının kısa sürede somut ürünlere dönüştürülmesinin de öncelikler arasında olduğunu dile getirdi.

Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ifade eden Görgün, sektörün kendi tasarımını geliştiren, üreten ve ihraç eden bir yapıya ulaştığını söyledi.