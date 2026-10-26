Türk savunma sanayiinde 15 milyar dolarlık hamle! 185 ülkeye ulaştı
Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği yerli sistemlerle uluslararası pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor.
Türk şirketlerinin ürünleri 185 ülkeye ulaşırken imzalanan yeni ihracat sözleşmeleri ve gelecek yılın üretim takvimi de şekilleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, A Haber'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin savunma sanayiindeki son durumunu ve 2027 hedeflerini anlattı.
Görgün'ün verdiği bilgilere göre gelecek yıl yalnızca mevcut siparişlerin teslimatları yapılmayacak, geliştirme aşamasındaki yeni sistemlerin saha testleri de başlayacak.
TÜRK SAVUNMA SANAYİİ 185 ÜLKEYE ULAŞTI
Türk savunma sanayiinin ihracat ağı dünyanın farklı bölgelerine yayıldı.
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türk şirketlerinin 185 ülkeye ürün ihraç ettiğini açıkladı.
Üstelik Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri önemli bir yer tutuyor.
Görgün'ün paylaştığı verilere göre 2025 yılında savunma sanayii ihracatının yüzde 56'sı Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere gerçekleştirildi.
Türkiye'nin savunma ürünlerinin bu pazarlarda yer bulmasında NATO standartlarına uygun üretim, teknoloji geliştirme kapasitesi ve maliyet etkinliğinin etkili olduğunu belirten Görgün, Türk şirketlerinin uluslararası taleplere yanıt verebildiğini söyledi.
15 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME: TESLİMATLAR BAŞLIYOR
Türk savunma sanayiinin uluslararası siparişlerinde de artış yaşandı.
Görgün, 2026 yılında imzalanan yeni yurt dışı ihracat sözleşmelerinin toplam değerinin 15 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Sözleşmelerin bir bölümü, 2027 yılında teslim edilmesi planlanan sistemleri kapsıyor.
Görgün ayrıca 2026 yılında gerçekleştirilen ihracatın ve yeni imzalanan sözleşmelerin geçen yılın aynı dönemine göre en az yüzde 20 arttığına dikkat çekti.
Artan siparişlerin ardından Türk savunma şirketleri, üretim altyapılarını güçlendirmeye ve teslimat kapasitelerini artırmaya odaklandı.
2027'DE YENİ SİSTEMLER SAHAYA ÇIKACAK
Türkiye'nin gelecek yılki savunma sanayii takviminde yeni ürünlerin testleri de bulunuyor.
Görgün, 2027 yılında Türk güvenlik güçleri için sipariş edilen sistemlerin ve uluslararası müşterilere yönelik ürünlerin teslimatlarına devam edileceğini söyledi.
Yeni sistemlerin geliştirme süreçlerinin sürdüğünü belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı:
"2027 yılında tabii biz sahada test etmeye başlayacak yeni ürünlerimiz olacak. Teslim etmemiz gereken, sorumluluk aldığımız sistemler olacak. Bunlarla meşgul olacağız."
TÜRKİYE SERİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR
Savunma sanayiinde artan siparişlerin karşılanabilmesi için üretim altyapısına yönelik yatırımlar sürüyor.
Görgün, Türkiye'nin hem kendi güvenlik güçlerinin hem de uluslararası müşterilerinin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmek için seri üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını anlattı.
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının kısa sürede somut ürünlere dönüştürülmesinin de öncelikler arasında olduğunu dile getirdi.
Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ifade eden Görgün, sektörün kendi tasarımını geliştiren, üreten ve ihraç eden bir yapıya ulaştığını söyledi.
KANADA İLE SAVUNMADA YENİ DÖNEM
Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası ortaklıkları da genişliyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında savunma sanayii işbirliği mutabakatı imzalandı.
Görgün, Kanada ile ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkanlarının değerlendirildiğini belirtti.
İstanbul'da Kanada Başbakanı ve Türk savunma sanayii şirketlerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini söyleyen Görgün, görüşmelerin sonuçlarının ilgili şirketler ve kamu kurumları tarafından takip edileceğini aktardı.
TÜRKİYE, PAKİSTAN, KATAR VE ENDONEZYA'DAN ORTAK ADIM
Türkiye'nin savunma sanayiindeki bir diğer önemli girişimi ise Pakistan, Katar ve Endonezya ile imzalanan El-Bedir Mutabakatı oldu.
Dört ülke arasında imzalanan mutabakat, savunma teknolojilerinde ortak çözümler geliştirilmesini ve ülkelerin sahip olduğu üretim kabiliyetlerinin bir araya getirilmesini amaçlıyor.
Görgün, anlaşmanın kısa, orta ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarına yönelik işbirliği imkanlarını genişletebileceğini belirtti.
SAVUNMA SANAYİİNDE GENÇ KADRO ÖNE ÇIKIYOR
Görgün'ün açıkladığı veriler arasında Türk savunma sanayiinde çalışanların yaş ortalaması da yer aldı.
Sektörde görev yapan personelin yaş ortalamasının 34 olduğunu belirten Görgün, genç insan kaynağının Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesi açısından önemli olduğunu kaydetti.
Türk savunma sanayiinde 2027 yılı, mevcut ihracat sözleşmelerinin teslimatları, seri üretim yatırımları ve yeni sistemlerin saha testleri bakımından yoğun bir dönem olacak.