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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri

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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri gündemde! Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede iki takım da kritik üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler ise ''Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Galatasaray, Süper Lig'in ilk sekiz haftasında altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Fenerbahçe ise beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 16 puana ulaştı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri...

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. RAMS Park’ta oynanacak GS-FB derbisi şifreli olarak yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri

GS-FB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS-FB maçı 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11 (MUHTEMEL)

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiGalatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS-FB derbisi canlı yayın bilgileri

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak.

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