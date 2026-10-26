Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Başakşehir ise deplasmana puan hedefiyle gidiyor. İki ekip daha önce 39 kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 12, Başakşehir 11 galibiyet aldı ve 16 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki karşılaşma Beşiktaş’ın sahası Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş ligde geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 15 puan toplarken Başakşehir 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonunda 11 puanda bulunuyor.

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü’nün yanı sıra Crystal Palace karşılaşmasında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ’ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş, Başakşehir karşısında ligdeki iç saha istatistiklerinde de avantajlı durumda. Siyah beyazlılar rakibiyle sahasında oynadığı 18 lig maçının 7'sini kazanırken 7 karşılaşma beraberlikle sona erdi ve Başakşehir 4 kez galip geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 22, Başakşehir ise 18 gol kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : İREM ÖZCAN Kaynak: HABER MERKEZİ

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