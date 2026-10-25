ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, etkili oyunuyla kısa sürede Süper Lig ve Avrupa kulvarlarında fırtına estirdi. Gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunan ve taraftarın sevgilisi olan 34 yaşındaki futbolcuyu, milli takımdan arkadaşı Ayman Ashraf Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Ashraf, Salah'ın performansına ve Türk futboluna katkısına değindi.

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Karadeniz ekibinde şimdiye kadar oynadığı 12 resmî maçta 10 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çeken Salah, kulüp tarihinin en etkileyici istatistiklerinden birine imza attı. Gösterdiği üst düzey grafik tüm futbol severlerin takdirini toplarken, oyuncunun Mısır Milli Takımı’ndan arkadaşı ve Al Ahly Akademi Sorumlusu Ayman Ashraf, yıldız ismin uyum sürecini ve başarısını Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

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“YENİ NESİL İÇİN ROL MODEL”

Muhammed Salah’ın Mısır futboluna katkısını ve kazandığı zaferleri değerlendiren Ayman Ashraf, “Mısır, Arap ve Afrika futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Avrupa futbolundaki başarıları, tüm Mısırlılar için büyük bir gurur ve genç oyuncular içinse ilham kaynağıdır. Salah’ı özel kılan şey, yalnızca golleri ve bireysel başarıları değil; aynı zamanda istikrarı, zihniyeti, disiplini ve oyuna olan tutkusudur. Mısırlı oyuncuların dünya futbolunun en üst seviyesinde rekabet edebileceklerini gösterdi. Mısır futbolunun uluslararası alandaki profilinin yükselmesine katkıda bulundu ve gelecek nesil için bir rol model haline geldi.” dedi.

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“DEĞERLİ BİR PARÇA”

Salah’ın Trabzonspor’u tercih etme kararı ve Türkiye’de gördüğü saygı hakkında konuşan Ashraf, “Trabzonspor; zengin bir geçmişe, tutkulu taraftarlara ve güçlü bir futbol kültürüne sahip bir kulüptür. Türkiye'de Salah'a gösterilen saygı, insanların onun kalitesini ve başarılarını ne denli takdir ettiğini yansıtıyor. Nihayetinde bir oyuncu; sergilediği performans, profesyonelliği ve karakteriyle saygı kazanır. Salah’ın deneyiminin ve zihniyetinin onu her takım için değerli bir parça haline getirebileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

“GOL KRALLIĞINA ADAY”

Mısırlı yıldızın gol krallığı yarışındaki iddiasına değinen 35 yaşındaki çalıştırıcı, “Salah’ın istatistikleri etkileyici. Tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 10 gol atıp 5 asist yapmak, özellikle 34 yaşında bir oyuncu için olağanüstü bir başarıdır. Salah, her zaman hırsı, disiplini ve kendini geliştirme arzusuyla bilinmiştir. Ligin en golcü oyuncusu olma yarışına gelince; bu seviyesini koruduğu takdirde güçlü bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, bu durum aynı zamanda takımın oyun tarzına, oluşturulan fırsatlara ve takım arkadaşlarından gördüğü desteğe de bağlıdır.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

“KUPALARA TALİP”

Son Süper Lig zaferini 2022 yılında kazanan bordo-mavili ekibin Salah’ın performansıyla beraber şampiyonluk şansının altını çizen başarılı antrenör, şöyle devam etti: “Salah’ın deneyimine ve kalitesine sahip bir oyuncu, bir kulübün büyük kupalar için mücadele etmesine kuşkusuz katkı sağlayabilir. Salah, yalnızca golleri ve asistleriyle değil, aynı zamanda zihniyeti ve liderliğiyle de fark oluşturabilir. Liderlik sadece kaptanlık pazubandı takmaktan ibaret değildir; sorumluluk almak, yüksek standartları korumak ve takım arkadaşlarına olumlu bir örnek oluşturmakla ilgilidir. Futbolun en üst seviyesindeki deneyimi, Trabzonspor için çok değerli olabilir. Ancak nihayetinde şampiyonluğa ulaşmak, tüm takımın kolektif bir çabasını gerektirir.”

ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

“BENİM İÇİN ÖZEL BİR DENEYİMDİ”

Milli takımda tecrübeli oyuncuyla beraber oynamanın kendisi için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Ayman Ashraf, “Benim için özel bir deneyimdi. Güçlü bir özgüvene, futbola karşı büyük bir tutkuya, başarılı olma ve sürekli gelişmeye devam etme konusunda inanılmaz bir arzuya sahip. Aynı zamanda, başardığı önemli işlere rağmen son derece alçakgönüllü bir insan olmaya devam ediyor. Profesyonelliği, hırsı ve ekibe olan bağlılığı dahil olmak üzere pek çok olumlu niteliği var. Mısır'ı temsil etme sorumluluğunun her zaman bilincinde. Onun varlığı, çevresindeki oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturur.” dedi.

ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

“TRABZONSPOR ADINA ÖNEMLİ KAZANIM”

Salah’ın Trabzonspor’daki mevcut form durumunu değerlendiren Ashraf, “Sergilediği performans beni şaşırtmıyor çünkü onu iyi tanıyorum. Ayrıca sahip olduğu hırsı ve profesyonellik seviyesini biliyorum. Olağanüstü bir zihniyete sahip. Salah’ı farklı kılan şey, yalnızca teknik becerisi ya da gol atma ve gol pozisyonu üretme kapasitesi değil; aynı zamanda sergilediği adanmışlık ve sürekli olarak gelişme ve daha büyük başarılara ulaşma arzusudur. Yeni bir lige geçmek ve yeni bir takıma katılmak uyum sağlamak için zaman gerektirir; ancak Salah, başarılı olma adına gereken deneyime ve kaliteye sahip. Onun kalitesinde ve deneyiminde bir oyuncuya sahip olmanın, forma giydiği her takım için önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum.” tespitinde bulundu.

ÖZEL | Mısırlı eski yıldız, Salah’ın performansını değerlendirdi: Beşiktaş pişmanlık duyabilir

"MUAZZAM BİR DEĞER KATIYOR”

Sezon başında mali nedenlerden dolayı transferinden vazgeçen Beşiktaş’a değinen 35 yaşındaki antrenör, son olarak şunları kaydetti: “Onun kalitesinde bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatı yakalayan ancak sonrasında onun rakip bir takımda etkileyici performanslar sergilediğini gören her kulübün, aldığı kararı doğal olarak yeniden gözden geçireceğine inanıyorum. Herhangi bir takımda yer alması; ticari açıdan, performans ve taraftar etkileşimi bakımından muazzam bir değer katar. Eğer kulüp, Salah'ın takıma önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyorsa, bu karardan ötürü pişmanlık duyuyor olması muhtemeldir. Salah, çok iyi bir oyuncu; onu kadrosuna katmayı başaran ve deneyiminden yararlanan her takım, hem saha içindeki performansı hem de takım arkadaşları üzerindeki etkisi bakımından çok önemli bir değer kazanmış olur.”

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