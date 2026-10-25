Salah zamanı! Trabzonspor Rize’de Mısırlı yıldıza güveniyor

Trabzonspor ile çıktığı 4 deplasmanda yalnızca 1 gol atabilen Salah, bu durumu Rize deplasmanında tersine çevirmek istiyor.

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Trabzonspor’da hücum zenginliğinin en büyük öznesi olan Muhammed Salah, üç maçtır deplasmanlarda suskun. Gol krallığı yarışında 8 golle zirvede bulunan Mısırlı yıldız, bunların 7’sini iç sahada taraftarı önünde attı. Tek deplasman golünü Amed’e karşı kaydeden Salah, Kasımpaşa, Samsun ve Konya maçlarını boş geçti. Avrupa’da ve ligde takımı yarışta tutan yıldız isim, Rize deplasmanında da en büyük güvence olacak.

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Thomas Reis yönetiminde ligdeki 3 maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Rize karşısında da kayıp yaşamak istemiyor. Nitekim bordo-mavililer, rakibine karşı son üç lig maçını da kazandı. Reis açısından bu maçın ayrı bir önemi de yeni bir rekora imza atacak olması. Alman teknik adam, bu sınavı da başarıyla verirse Şota’nın ardından ligde iki deplasman maçını da kazanan ikinci teknik adam olacak.

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