Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı sürdüren 70 yaşındaki İbrahim Atilla Parkın, 1940'lı yıllara kadar uzanan 10 bini aşkın fotoğraf arşiviyle ilçenin geçmişine ışık tutuyor. Ölen vatandaşların fotoğraflarının duvarları süslediği dükkan, geçmişte kaybettikleri yakınlarını görmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yaşayan İbrahim Atilla Parkın, yaklaşık 1 asırdır ailesi tarafından sürdürülen fotoğrafçılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Babasının 1926 yılında başladığı mesleği 1974 yılında devralan Parkın, yıllar boyunca biriktirdiği 10 bini aşkın fotoğrafla ilçenin geçmişine ışık tutuyor.

Matematik öğretmeni olan ve kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra baba mesleği fotoğrafçılığa dönen 2 çocuk babası Parkın, yıllardır objektifinden yansıyan karelerle Kiğı'nın hafızasını koruyor. 1940'lı yıllara kadar uzanan fotoğraf arşivi, ilçenin sosyal yaşamını, ailelerini ve geçmiş kuşaklarını bugüne taşıyor.

Bu dükkan ilçenin 1 asırdır hafızası! Ölen yakınlarını görmek isteyenler buraya geliyor

ÖLEN YAKINLARINI GÖRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR DÜKKANA GELİYOR

Parkın'ın fotoğraf dükkanı, yalnızca fotoğraf çekilen bir yer olmanın ötesinde geçmişle bugün arasında bağ kuran özel bir mekan olarak dikkati çekiyor. Duvarlarında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı dükkan, adeta bir müzeyi andırıyor. Dedelerini, aile büyüklerini veya yıllar önce kaybettikleri yakınlarını görmek isteyen vatandaşlar, bu dükkanın yolunu tutuyor. Duvarlardaki fotoğraflar sayesinde geçmişte yaşayan aile fertlerinin yüzlerini görme fırsatı bulan vatandaşlar, eski günlere dair hatıralarını da yeniden hatırlıyor.

Bu dükkan ilçenin 1 asırdır hafızası! Ölen yakınlarını görmek isteyenler buraya geliyor

Kiğı'nın yaklaşık 700 yıllık bilinen tarihiyle Bingöl'ün tarih ve kültür açısından önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim Atilla Parkın, fotoğraf dükkanında ilçenin geçmişini hatırlatan çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Bu dükkan ilçenin 1 asırdır hafızası! Ölen yakınlarını görmek isteyenler buraya geliyor

"KİĞI'NIN GEÇMİŞİNİ YAŞATMAK İSTİYORUM"

Parkın, "Babamın mesleğini 1974 yılında ben devraldım. Yaklaşık 1 asırdır fotoğrafçı olarak ilçede hizmet etmekteyiz. İlçe yerlisiyim. Geçmişte tarihi olan, 700 yıllık bilinen tarihi olan bir ilçedir. Bingöl'ün tarih ve kültürel anlamında en yoğun olduğu bölgedir. İlçemiz bu nedenle tarihten kalan birçok mirası taşımaktadır. Fotoğraf dükkanımda da Kiğı'nın tarihini hatırlatan resimler mevcuttur. Bu bakımdan Kiğı'da mesleğim öğretmenlik olmasına rağmen fotoğrafçılığa devam ediyorum. Bunu yaşatmak istiyorum. Sonuna kadar da yaşatacağım inşallah." dedi.

Bu dükkan ilçenin 1 asırdır hafızası! Ölen yakınlarını görmek isteyenler buraya geliyor

"AİLELER, KENDİ BÜYÜKLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYOR"

Arşivinde 10 binin üzerinde fotoğraf bulunduğunu ve koleksiyonun 1940'lı yıllara kadar uzandığını belirten Parkın, "Yazın gezmeye gelenlerin birçoğu, dedelerini görmeyen gençler, yeni nesil gelip burada dedelerini görmekte. Benim arşivimde yaklaşık 10 binin üzerinde fotoğraf bulunuyor. Hemen hemen arşivim 1940'lı yıllara kadar dayanmakta. Aileler gelip kendi büyüklerini görünce çok mutlu oluyor ve bana bunu yaşattığım için teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kiğı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKiğı

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