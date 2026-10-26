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Sıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı

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Sıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı
Başlık ResmiSıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı

Son 1 ayda kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 suçlu Türkiye'ye getirildi. Getirilen isimler arasında Sıfır Bir dizisinin 'Cengo' karakteri ile tanınan Cengizhan Yurdutek'in de olduğu öğrenildi. Yurdutek'in çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 firari suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Operasyonlar kapsamında 23 Eylül-23 Ekim'de kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan çok sayıda ismin yakalandığı ve ülkeye iadelerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, Gürcistan'dan 49, Almanya'dan 5, Yunanistan'dan 3, Kırgızistan'dan 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan birer suçlunun ülkeye geri getirildikleri bilgisi paylaşıldı.

Sıfır Bir dizisinin Cengosu Karadağda yakalandı! Türkiyeye getirilenler listesindeki Cengizhan Yurdutek de yer aldı
Başlık ResmiSıfır Bir dizisinin Cengosu Karadağda yakalandı! Türkiyeye getirilenler listesindeki Cengizhan Yurdutek de yer aldı

SIFIR BİR DİZİSİNDE OYNUYORDU

Türkiye getirilen isimler arasından Sıfır Bir dizisinin 'Cengo' karakteri ile tanınan Cengizhan Yurdutek'in de olduğu ortaya çıktı.

Karadağ’da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yurdutek'in 'kasten Yaralama , basit Yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kaydı olduğu ifade edildi.

Sıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı
Başlık ResmiSıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı

DİZİ SETİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Sıfır Bir dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kıyma dizisinin 2024'teki çekimleri sırasında sete silahlı saldırı düzenlenmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre oyuncular sahne provasına başlamak üzereyken Adana’dan gelen ana oyuncu ekibine ateş açıldı.

Sıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı
Başlık ResmiSıfır Bir dizisinin 'Cengo'su Karadağ'da yakalandı! Türkiye'ye getirilenler listesinde Cengizhan Yurdutek de yer aldı

Oyuncuların üzerine açılan ateş sonucunda dizide Cengo rolüyle yer alan Cengizhan Yurdutek, bu sırada ölümden döndü.

Silahlı kişiyi fark eden Yurdutek bankın arkasına atladı. Bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

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