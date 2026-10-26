İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, son bir ayda 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsın 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi “Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!” dedi.

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Geçtiğimiz hafta katıldığı Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda “Özellikle PKK ve FETÖ’ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu cevap verilmesini talep ediyoruz” mesajı veren İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, iadelere ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı.

8 ÜLKEDEN 63 İADE

Suçluların nereye kaçarsa kaçsın Türkiye tarafından bulunacağı mesajını veren Bakan Çiftçi, son 1 ayda 8 ülkeden Türkiye’ye 63 şüphelinin iade edildiğini açıkladı.

1 ayda 8 ülkeden 63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi! Bakan Çiftçi’den suçlulara net mesaj: Kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

“SINIR ÖTESİ KAPAN DARALIYOR”

Bakan Çiftçi “Sınır ötesi kapan daralıyor! Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik. Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar” dedi.

1 ayda 8 ülkeden 63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi! Bakan Çiftçi’den suçlulara net mesaj: Kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

“ŞER DÜZENİNİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ”

Bakan Çiftçi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli. Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir! Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız! Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polisleri başarılı operasyonları için tebrik eden Bakan Çiftçi, iade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığı mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalışılan ülkelere de teşekkürlerini iletti.

1 ayda 8 ülkeden 63 şüpheli Türkiye’ye iade edildi! Bakan Çiftçi’den suçlulara net mesaj: Kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız!

Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı’nda önemli açıklamalar yapan Bakan Çiftçi, “Uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke olarak, uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir” demişti.

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