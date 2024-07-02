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Kayseri olaylarının ardından Yerlikaya'dan dikkat çeken açıklama! Bir haftada 2 binden fazla göçmen yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayseri olaylarının ardından Yerlikaya&#039;dan dikkat çeken açıklama! Bir haftada 2 binden fazla göçmen yakalandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'KALKAN-25' operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir haftada 100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 149 kaçakçı, 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de düzensiz göçmenler üzerinden çıkan karışıklıkların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kalkan-25" operasyonlarına dair bilgi verdi. Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"PROVOKATÖRLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz." diyen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli menfaatlerimiz doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de  devam edeceğiz.

1 HAFTADA 2 BİNDEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;

- 100 operasyon gerçekleştirildi
- 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 
- 42'si tutuklandı. 
- 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin Huzur ve Güvenliği İçin Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin Her An Enselerindeyiz"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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