Kayseri olaylarının ardından Yerlikaya'dan dikkat çeken açıklama! Bir haftada 2 binden fazla göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'KALKAN-25' operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir haftada 100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 149 kaçakçı, 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.

Kayseri'de düzensiz göçmenler üzerinden çıkan karışıklıkların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kalkan-25" operasyonlarına dair bilgi verdi. Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"PROVOKATÖRLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Hiçbir düzensizliğe müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz." diyen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli menfaatlerimiz doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

1 HAFTADA 2 BİNDEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Son 1 haftadır süren “KALKAN-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;

- 100 operasyon gerçekleştirildi

- 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

- 42'si tutuklandı.

- 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ülkemizin Huzur ve Güvenliği İçin Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin Her An Enselerindeyiz"