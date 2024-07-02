Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama: Var gücümle çalışacağım

Remi Gazete'de yayımlanan kararla yeni Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Memişoğlu, "Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Kararı ile talebi kabul edilen Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Söz konusu atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapılırken, Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Bakan Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.

Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."