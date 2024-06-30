CHP lideri erken seçime işaret ederek açıkladı: Asgari ücret en az 25 bin TL olmalı

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üstüne basa basa zam yapılmayacağını söylemesinin ardından CHP binlerce kişinin katılımıyla Emek Mitingi düzenledi. Mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Geçim olmazsa seçim olur" sözleriyle asgari ücretin en az 25 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon nedeniyle 13 bin TL'ye düşen asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam kapısını kapattı. Asgari ücrete bağlı maaşları belirlenen milyonlarca kişi için umutlar tükendi. CHP lideri Özgür Özel ise Emek Mitingi'nde erken seçime işaret ederek asgari ücret için alt sınırı açıkladı.

"Geçim olmazsa seçim olur" diyen Özel "25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi. Özel emekli maaşlarının da en az bir asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Emek Mitingi'nde konuşan Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Yıllarca emek vermiş, çalışmış, alın teri dökmüş, göz nuru dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. Bugün Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1.5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük maaş, bugün 0.6 asgari ücret düzeyindedir. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir. Bugün için emeklilerin maaş ortalaması 12 bin 700 liradır ve bugün Türkiye'de verilen emekli maaşının yabancı dillerde tercümesi yoktur. Yabancı devlet adamlarıyla konuşurken nüfusun çok önemli kısmını 270 Euro ile geçinmek zorunda olduğunu söylediğimizde muhataplar tercüme hatası sanıyor ama Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 270 Euro olduğunu duyunca inanamıyorlar.

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ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ AYDA KUŞA DÖNMESİN

Vergide adalet istiyoruz. Yılbaşında vergi yüzünden maaş üçüncü ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Asgari ücretten büyük mücadelelerle vergi kaldırıldı ama bugün asgari ücret kadar ki kısım hesaplamalara dahil edildiği için daha nisan ayında maaşlar erimeye başlıyor. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün ocak ayında 9 gram altın alırken, şuan asgari ücret 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne 3 bin 850 lira eridi. Yani ocak ayındaki 17 bin lira artık o rakam değil. 'Enflasyon farkı vermeyiz' diyorlar eğer vermezseniz ocaktan bugüne emekçinin maaşından 11 kilogram kıymayı çaldınız, emekçinin maaşından 25 kilogram pirinci çaldınız, ocaktan bugüne yüzde 75 enflasyonun olduğu bu ülkede 'Aynı maaşla geçin' diyenlere sesleniyoruz.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALI

Yarın size zam var mı? Yarın size zam yok ama neye zam var elektriğe yüzde 38 zam var. Elektriğe zam gelince iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Göreceksiniz bütün Türkiye'de su zamlanacak, ekmek zamlanacak, süt zamlanacak. Her şey zamlanacak ama sadece asgari ücretliye zam vermemeye çalışan bir anlayış var ve bunu enflasyonla mücadele diye söylüyorlar. Eğer enflasyonla mücadele alın terini ödememekle olacaksa yazıklar olsun öyle mücadeleye. Bundan sonra mücadele emeklinindir, emekçinindir. Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti. Bugünkü 17 bin lira, o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz, artış istiyoruz. Biz yüzde enflasyon rakamını beklemeksizin 25 bin liranın altındaki asgari ücreti kabul etmiyoruz.

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"GEÇİM OLMAZSA, SEÇİM OLUR"

Hep birlikte söyleyin, duymayanlar duysun; geçinemiyoruz. Buradan sesleniyorum. Biri çıkmış 'Önümüzde 4 yıl seçimsiz dönem', biri çıkmış 'Erken seçim istemek hainliktir' Bu meydandan önce şu sesi duyun; geçinemiyoruz. Uyarım şudur; geçim olmazsa, seçim olur. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı Gebze'yi duy. Ya geçim, ya seçim. Eğer hakkınızı vermezlerse, asgari ücrete zam vermezlerse, emekli maaşını artırmazlarsa, sesinizi duymazlarsa mücadeleye var mıyız? Hakkınızı söke söke almaya var mıyız? Eğer geçim yoksa seçim var. Ankara, geçim yoksa seçim vardır. Gerisini siz düşünün. Şimdi bu meydan, bütün sesini duyurmak isteyenlerin meydanıdır"