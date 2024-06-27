CHP'li isim asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üstüne basa basa zam yapılmayacağını söyledi. CHP ise sokakları işaret etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücret için rakam verdi.

Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacak.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrette artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına CHP lideri Özgür Özel ise "Büyük Emek Mitingi'nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız" sözleriyle karşılık verdi. CHP'den asgari ücrete bir açıklama da Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi. Ağbaba, asgari ücretin en az 21 bin 422 lira olması gerektiğini söyledi.

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Ağbaba şunları kaydetti:

“Asgari ücret 1998 yılında 3 kez, 2000 yılında 3 kez, 2008 yılında 2 kez, 2011 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez, 2015 yılında 2 kez, 2022 yılında 2 kez ve 2023 yılında 2 kez asgari ücret belirlenirken, 2024’te hele de böyle enflasyonist bir ortamda 1 kez asgari ücret açıklamak vicdansızlıktır. Avrupa’nın birinci Dünyanın en yüksek üçüncü enflasyonuna sahip bir ülkede asgari ücreti 1 kez değerlendirmek milyonlarca emekçiye ‘ölün’ demektir. Eğer AKP bu inadından vazgeçmezse, CHP olarak çok net tepki vereceğiz. Hem insanları açlığa mahrum et, hem enflasyon altında ezilmesini izle hem de haklı taleplerine kulaklarını tıka. Kusura bakmasınlar, ara zam yoksa sokak var.

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Ocak-Mayıs döneminde TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık resmi enflasyon artışı yüzde 22,72 olarak açıklanmıştır. Haziran enflasyonunun yine yüzde 3 civarında açıklanacağı beklenmektedir. Ocak-Haziran 2024 döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 26 seviyelerinde gerçekleşecektir. Asgari ücrete sadece 6 aylık resmi enflasyon kaybı eklendiğinde, net asgari ücretin en az 21 bin 422 TL olması gerekmektedir."