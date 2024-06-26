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Özgür Özel'den "Asgari ücrete zam yok" açıklamasına tepki: Sokaklarda olacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den &quot;Asgari ücrete zam yok&quot; açıklamasına tepki: Sokaklarda olacağız

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrette artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. Özel, "30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

ERDOĞAN MUHALEFETE YÜKLENDİ

Özel; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında sarf ettiği, "Burada bir hususun üzerine basa basa ifade etmek istiyorum, bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir. Bizim son 1 yılda üst üste yaşanan 3 seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Bakınız, iktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında şunu iyi bilin, siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz." sözlerine değindi.

ÖZEL: İTTİFAK ORTAĞININ GÖNLÜNÜ YAPMAYA YÖNELİK BİR CÜMLE

CHP lideri, "Normal bir açıklama olmamış. Bir el sıkışmak için tek el yetmez, 2 el gerekir. 31 Mart akşamı CHP, birinci parti olduğunda ilk açıklamamızda kibre kapılmayacağımızı söyledik. Ve Erdoğan ile görüştük, yıllar sonra el sıkışma imkanı oldu. Muhalefeti belli bir şekle sokmak için normalleşme tanımı yapmak olsa olsa ittifak ortağının gönlünü yapmaya yönelik kurulmuş bir cümledir. Muhalefet muhalefet olmaktan çıktıktan sonra demokrasi demokrasi olmaktan çıkar." dedi.

"SOKAKLARDA OLACAĞIZ"

Özel ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklamasına da cevap verdi. Özel, "Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran günü Kocaeli'nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevabını vermek üzere sokaklarda olacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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