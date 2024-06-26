Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP ve Bahçeli'ye tam destek: Saldırılara müsamaha göstermeyiz

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek mesajı verdi. "Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır" diyen Erdoğan, "Saldırılara müsamaha göstermeyiz. Oynanan oyunun da farkındayız. İtibar suikastlarıyla, bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ"

İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da masum sivilleri bombaladı. 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. yiyecek bir lokma ekmek bulamadığı için derisi sırtına yapışan Gazzeli çocuklar utanç olarak yapışmıştır. Bu fotoğraf ayrıca İslam aleminin acizliğiyle hatırlanacaktır. Filistin'e nasıl sahip çıktıysak, kuruluşundan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı kararlılık ve duruşla Filistin'e sahip çıkacağız.

Birileri ağabalarına ya da Avrupalılara şirin görünmek için farklı konuşabilir ancak biz dimdik karşılarında duracağız. Kimse bizden küresel siyonist karşısında boyun eğmemizi beklemesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz.

İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılıların perde arkasında İsrail’in sırtını sıvazladığını görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır

Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir

Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DEKİ ANIZ YANGINLARI

Rüzgarın da etkisiyle geniş bölgeye yayılan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Devletimizin ilgili tüm kurumları ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, gereken neyse yapılmıştır.

Yaraların sarılmasıyla ilgili tüm gerekli süreçler devam etmektedir. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi desteğe başlamıştır.

Yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılacaktır.

15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletimize havale ediyoruz. Öyle bir siyasi fırsatçılıkla karşı karşıyayız ki bunları konuşmaya hicap ediyoruz.

"KANSIZLARIN MİLLETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMASI MASUM KARŞILANAMAZ"

Bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Mardin'deki taziye evinde DEM Partili provokatörlerin sergilediği kepazelik milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Yangında yakınlarını yitirenlerin soğukkanlı tavırları çok çirkin bir provokasyonun önüne geçmiştir. Bunların aslında kimin vekili olduğu milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkmıştır. Portekiz maçı sonrasında gerçekleşenler milletin sinir uçlarıyla oynamaktır, masum değildir.

Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık bırakmayacağız.

A Milli Futbol Takımımız bu akşam 85 milyonu gururlandıracak bir zafere daha imza atacak.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'NORMALLEŞME' TEPKİSİ

Normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabamızdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Normalleşmesi, yumuşaması gereken muhalefettir. Biz durduğumuz yerde duruyoruz, muhalefeti de kucaklaştırıcı siyasete yaklaşmasını bekliyoruz.

Biz yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını tüm milletimiz görüyor. İade-i ziyaretten 2 gün sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım sorunu yaşadıkları görülüyor. Bir defa şunu kimse unutmasın; Biz kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü de nezaket de görmedik. Bundan dolayı hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP, 'gerilim siyaseti'ni bıraksın, normalleşsin ve milletimiz, demokrasimiz bundan kazançlı çıksın.

Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasınlar, hâlâ açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde 'kent uzlaşısı'nda kimle yol yürüdüklerini sorgulasınlar.

MHP VE BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI

MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı farklı siyasi partileri partileri bir araya getirmiş olsa da birdir, tek vücuttur. Cumhur İttifak'ının herhangi bir ortağına yapılan saldırı doğrudan Cumhur İttifakı'na yapılmıştır. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz. Oynanan oyunun da farkındayız. İtibar suikastlarıyla, bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür ve ülkemizin selameti adına sarsılmadan ayakta kalacaktır.

Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz.

EKONOMİ VE DEĞİŞİM MESAJLARI

Enflasyonun düştüğünü önümüzdeki aylarda net şekilde göreceğiz.

Yaz mevsimini yoğun şekilde sürdüreceğiz.

Ekonomide tüm bu adımları atarken milletimizin sandıkta verdiği karneye göre partimizdeki yenilenme sürecini hayata geçireceğiz.

Bazı illerimizde nöbet değişikliklerine gittik. Sabırla yöneteceğimiz süreç neticesinde milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz.

Başkaları gibi dökerek, kırarak birilerine fatura keserek siyasette yol yürümek bize yakışmaz.